31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег с дождем ожидается в Беларуси 1 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью преимущественно по восточной половине республики пройдет небольшой снег. Днем на большей части территории ожидаются осадки. На дорогах местами гололедица, в дневные часы слабый гололед. Ветер будет юго-западный умеренный, днем во многих районах сильный с порывами 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 0 до 6 градусов мороза, днем - от минус 1 до плюс 5 градусов.-0-

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