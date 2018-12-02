Мокрый снег с дождем прогнозируется 3 декабря в Беларуси

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник, 3 декабря, в Беларуси прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Местами ожидается туман, гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется облачная погода. Ночью по западу, а днем на большей части страны временами будет идти снег, а также мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер ожидается южный умеренный, днем - порывистый.

Ночью температура воздуха составит 2-8 градусов мороза. В середине дня прогнозируется от нуля до минус пяти градусов. Чуть теплее будет на западе Беларуси, где температура составит 1-4 градуса со знаком плюс.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь