"Молчат дома" не молчат о важном: группа поддержала детей с аутизмом

Минская постпанк-группа "Молчат дома/ Molchat Doma" стала особенно популярной после озвучки рекламного ролика Hugo Boss. Со следующей недели у "Молчат дома" запланирован тур по 37 городам Европы и концерт в Минске. На него исполнители пригласят одного счастливчика, а также подарят ему сувенир и возможность сфотографироваться с коллективом.

Чтобы получить такой приятный "пакет" от модной группы, нужно приобрести специальный лот от "Молчат дома" на площадке Ulej.by. Тем самым вы поддержите важный театральный проект - постановку инклюзивного спектакля на сцене Купаловского театра.

За первые сутки в краудфандинговой кампании поучаствовали больше 100 человек. Уже со старта проект Театра "i" и Купаловского предлагал меценатам интересные лоты, а сейчас кампанию усилили популярные музыканты.

- Нам впервые предложили помочь с постановкой спектакля, - рассказывает вокалист Molchat Doma Егор Шкутко. - На наш взгляд, это весьма интересное предложение. Уверены, что новый опыт будет интересным и полезным для всех. Очень надеемся, что кто-то купит наш лот, и это поможет инклюзивному спектаклю реализоваться на сцене Купаловского.

Необходимый минимум средств краудфандеры собрали уже за первые сутки, но около половины билетов на саму постановку еще остается в продаже на "Улье". Детям-актерам очень важно видеть полный зал и заинтересованность зрителей. Поэтому Семейный инклюзив-театр "i" продолжает кампанию и ожидает аншлаг на спектакль "Аднойчы ў вялізным горадзе" на сцене Купаловского.

Эта постановка основана на сюжете рассказа Ф.М. Достоевского "Мальчик у Христа на ёлке". Специальные 3D-декорации помогают эмоционально прочувствовать историю мальчика, который потерял свою семью и остался совсем один на холодных улицах большого города без шансов на спасение...

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