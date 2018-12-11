Молдова рассчитывает на рост турпотока из Беларуси в связи с открытием рейса Минск-Кишинев

11 декабря, Кишинев /Корр. БЕЛТА/. Молдова рассчитывает на рост туристического потока из Беларуси в связи с открытием прямого рейса Минск-Кишинев, сообщила сегодня журналистам президент Национальной ассоциации экономических агентов из туризма Молдовы (ANAT) Анна Колца, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надеемся, что благодаря рейсу Минск-Кишинев увеличится пассажиропоток и больше белорусских туристов посетят Молдову", - сказала Анна Колца.

Авиакомпания "Белавиа" открыла регулярный рейс из Минска в Кишинев 30 октября. Сейчас полеты в Кишинев осуществляются пять раз в неделю. Генеральный директор компании Avia-Invest SRL - Международный аэропорт CHISINAU Петр Жардан рассчитывает, что в будущем рейсы могут стать более частыми. "Заполняемость хорошая. Надеемся, в будущем количество рейсов в неделю возрастет до 7, а то и до 14 - почему бы и нет?" - отметил он.

Старший советник посольства Беларуси в Молдове Александр Истомин обратил внимание на то, что взаимодействие между двумя странами в последние годы активизировалось на всех уровнях. "Прямое авиасообщение открывает также новые туристические возможности", - добавил он.

С целью укрепления взаимодействия в сфере туризма между Молдовой и Беларусью организован информационный тур. По приглашению Агентства по инвестициям Молдовы в Кишинев прибыла делегация из Минска - официальные лица, туристические операторы, журналисты и блогеры. С 11 по 14 декабря они посетят важнейшие туристические объекты Молдовы, ознакомятся с туристическим потенциалом страны. Также состоится встреча в формате B2B между турагентствами обеих стран.-0-