Молебен за Беларусь будет совершен во всех храмах и монастырях БПЦ

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молебен за Беларусь будет совершен в 17.00 во всех храмах и монастырях Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал БПЦ.

Молебен с Акафистом Успению Пресвятой Богородицы и молитвой за белорусский народ пройдет по благословению епископа Вениамина, избранного митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом всея Беларуси.

"В эти непростые дни смущения умов и народного противостояния все мы особо нуждаемся в заступничестве Пречистой Девы. Все мы исполнены чаяния скорейшего успокоения смуты среди народа нашего, утверждения благословенного мира и спокойствия", - говорится в циркулярном письме за подписью митрополита.

Прямую трансляцию на YouTube будут вести с молебна в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Митрополит возглавит богослужение.-0-