Молочный шоколад "Президент" получил золотую медаль на выставке "Продэкспо" в Москве

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молочный шоколад "Президент" удостоен золотой медали на крупнейшей международной выставке "Продэкспо" в Москве, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела маркетинга СОАО "Коммунарка" Татьяна Пармон.

Профессиональное жюри конкурса по достоинству оценило продукцию, представленную на выставке. Золотой медалью награжден шоколад "Президент" молочный, шоколад с черничным пюре "Беловежская пуща" и подарочный набор конфет "Бельгийский трюфель".

Фото СОАО "Коммунарка"

Как отметила Татьяна Пармон, это достаточно сложный конкурс, в нем принимают участие предприятия из разных отраслей. В этом году поучаствовали более 2 тыс. компаний из более чем 50 стран. И каждая компания старается привезти на конкурс лучшие образы продукции.

"Для нас это очень важная, значимая награда с учетом того, что был жесткий отбор среди кондитеров. Получение золотой медали - оценка нашего труда, оценка качества нашей продукции, которая отражает доверие к нашим кондитерским изделиям, нашему бренду", - сказала Татьяна Пармон.-0-