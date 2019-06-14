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Молодежь Беларуси и Казахстана обсудит дорожную карту сотрудничества в Минске

Общество 14.06.2019 | 18:36
Фото из архива
Фото из архива

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси и Казахстана обсудит дорожную карту сотрудничества в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель международного протокола ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олеся Сазанкова.

"По приглашению БРСМ председатель ОО "Молодежное крыло "Жас Отан" при партии "Нур Отан" Карибек Даулет Жамаубайулы будет принимать участие в церемонии открытия II Европейских игр. В это же время состоится встреча в Республиканском доме молодежи, где лидеры крупнейших молодежных объединений Беларуси и Казахстана обсудят дорожную карту сотрудничества", - рассказала Олеся Сазанкова.

Кроме того, на полях XII заседания Молодежного совета ШОС, которое в эти дни проходит в Бишкеке, БРСМ и крупнейшая молодежная организация Казахстана подписали соглашение о молодежном сотрудничестве. Подписи под документом поставили первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк и председатель ОО "Молодежное крыло "Жас Отан" при партии "Нур Отан" Карибек Даулет Жамаубайулы. Документ направлен на укрепление и активизацию белорусско-казахских отношений в области реализации межгосударственной молодежной политики и позволит молодежным организациям более эффективно взаимодействовать друг с другом.

"В частности, молодежные организации заинтересованы развивать сотрудничество в сфере образования, научно-исследовательской деятельности, разрабатывать и реализовывать двусторонние проекты в сфере молодежной политики между нашими странами, участвовать в волонтерских программах, расширять гуманитарные, деловые и культурные связи молодежи. Стороны намерены содействовать проведению обменов между специалистами, поощрять участие молодежных общественных деятелей, специалистов по работе с молодежью в международных семинарах, симпозиумах, конференциях, проводимых в их странах; содействовать укреплению сотрудничества в рамках международных молодежных площадок", - отметила представитель БРСМ.

Молодежное крыло было создано в форме общественного объединения на I съезде "Жас Отана" 14 мая 2008 года. Организация имеет филиалы во всех областях Казахстана. В центральный совет молодежного крыла "Жас Отан" входят депутаты мажилиса Парламента Казахстана, маслихатов всех уровней, лидеры молодежных организаций, молодые спортсмены и деятели культуры.-0-

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Теги
Беларусь, БРСМ, встречи, Казахстан, молодежь, сотрудничество
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