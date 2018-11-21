21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси и Кыргызстана подготовит дорожную карту совместных проектов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк.

В эти дни Беларусь посещает делегация Молодежного общественного совета Кыргызстана. Во время встречи в Республиканском доме молодежи обсуждены перспективы развития белорусско-кыргызских отношений в области реализации государственной молодежной политики, подписан меморандум о сотрудничестве между БРСМ и Молодежным общественным советом Кыргызстана. "Молодежь Беларуси и Кыргызстана связывает многолетняя дружба. Наша цель, чтобы все договоренности и проекты, которые уже существуют, приобрели новый виток и заиграли новыми красками. Ведь все это ведет к консолидации молодежи стран СНГ. Нам очень важно активизировать сотрудничество в сфере туризма, студотрядовского движения. Думаю, что в дальнейшем таких точек соприкосновения у нас будет множество", - сказал Дмитрий Воронюк.

Обсуждается возможность взаимодействия молодых ученых и предпринимателей двух стран. "Для нас очень важно в лице Молодежного общественного совета Кыргызстана иметь надежного партнера, который сегодня представляет интересы молодежи своей страны, как БРСМ представляет интересы нашей молодежи. Будем составлять дорожную карту конкретных проектов и дел, которую планируем реализовать на протяжении 2019 года, чтобы в конце года подвести итог работы и отметить, что нам удалось, а над чем еще стоит поработать", - подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ.

Как отметил председатель Молодежного общественного совета Кыргызстана Таалайбек Дайырбеков, цель визита в Беларусь - ближе познакомиться с белорусской молодежью и страной. "Мы пригласили белорусскую молодежь в 2019 году принять участие в туристическом форуме в Кыргызстане. Нам бы хотелось более активно привлекать молодых людей двух стран для участия в многочисленных фестивалях, международных конференциях, круглых столах, выставках, которые проводятся на протяжении года в Беларуси и Кыргызстане", - добавил он.-0-