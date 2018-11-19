Молодежь Беларуси и Кыргызстана заинтересована в развитии сотрудничества

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси и Кыргызстана заинтересована в активизации сотрудничества, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор международного молодежного сотрудничества ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олеся Сазанкова.

Делегация Молодежного общественного совета Кыргызстана с 20 по 22 ноября посетит Беларусь. "Во время встречи в Республиканском доме молодежи планируется обсудить перспективы развития белорусско-кыргызских отношений в области реализации государственной молодежной политики. Также будет подписано соглашение о сотрудничестве, что позволит молодежным делегациям не только обмениваться взаимными визитами, но и принимать участие в работе международных молодежных конференций, круглых столов, фестивалей, выставок, лагерей и других совместных мероприятий, в том числе в области науки, образования, предпринимательства, занятости, туризма, информационных технологий, культуры, спорта", - рассказала Олеся Сазанкова.

Кроме того, для гостей предусмотрена обширная экскурсионная программа. В частности, молодежная делегация Кыргызстана посетит Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Мир и Мирский замок, БелАЗ. "Молодежь Кыргызстана также приглашена на финал республиканского конкурса "Студент года-2018", который состоится 21 ноября в Минске, в том числе и в статусе жюри", - отметила представитель БРСМ.

Молодежный общественный совет Кыргызстана - постоянно действующий консультативно-совещательный орган. Его целью является разработка предложений по стратегическим вопросам молодежной политики страны и определение ее приоритетных направлений, улучшение взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с молодежными объединениями.

В настоящее время Молодежный общественный совет Кыргызстана председательствует в Молодежном совете Шанхайской организации сотрудничества, организацией-партнером которого с 2014 года является Белорусский республиканский союз молодежи.-0-