Молодежь Беларуси и России интересуется историей войны и чтит ее героев - Макарина-Кибак

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси и России интересуется историей войны и чтит ее героев, заявила член Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси Людмила Макарина-Кибак. Она принимает участие в видеоконференции "Эстафета памяти", посвященной 75-летию Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны помнить, что произошло 75 лет назад, что никогда не должно повториться, и помнить тех людей, которые нас защитили, - это наши отцы, деды и прадеды", - сказала Людмила Макарина-Кибак.

По инициативе Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России был запущен информационный ресурс о памятниках советских солдат. Международный историко-патриотический проект получил название "Цифровая звезда" и стартовал около года назад. "Сейчас сайт активно наполняется. Мы понимаем, что в любом случае должны все памятники, которые существуют на территории Беларуси и России, оцифровать. Чтобы люди могли зайти на сайт и узнать, какие бои велись в конкретном регионе, какие памятники установлены. Мы надеемся, что инициативу молодежи поддержат жители двух стран и расскажут о памятных знаках героям, которые защищали их малую родину, чтобы это было доступно для жителей всего мира", - отметила парламентарий.

Видеоконференция посвящена военно-историческим аспектам Великой Отечественной войны, а также социальному, культурному и духовному значению Великой Победы. Планируется обсудить такие темы, как историческая память о героических подвигах советского солдата в годы войны как неотъемлемая часть будущего народов Беларуси и России; отношение современной молодежи к событиям и итогам Великой Отечественной войны; важность привлечения молодых людей к сохранению достоверной исторической памяти и ее дальнейшей передачи от поколения к поколению; сохранение памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне и противодействие фальсификации истории; международный историко-патриотический проект "Цифровая звезда" по оцифровке памятных мест и захоронений времен Великой Отечественной войны; история родного края в период войны; проблемы сохранения объективной информации и памяти о событиях войны.-0-