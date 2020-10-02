Молодежь Беларуси представила более 500 инициатив по развитию страны - Воронюк

2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси уже представила более полутысячи локальных и глобальных инициатив по дальнейшему развитию страны. Об этом сегодня во время областного молодежного форума "Беларусь - это мы" в Гродно журналистам сообщил член Совета Республики Национального собрания, первый секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Воронюк и первый секретарь Гродненского областного комитета ОО "БРСМ" Анна Саросек

Площадкой для общения и встреч молодежи стала Гродненская областная филармония. Форум собрал более 1,2 тыс. молодых людей со всех районов области. Среди них и студенты, и школьники, и лидеры общественных объединений, и работающие в различных сферах - от образования и здравоохранения до промышленности и сельского хозяйства - молодые специалисты и руководители.

Площадкой для общения и встреч молодежи стала Гродненская областная филармония

"Наш марафон - это способ и возможность для молодежи донести свое мнение и видение Беларуси будущего. Высказать, что необходимо сделать, какие инициативы реализовать, какие условия создать в первую очередь", - отметил Дмитрий Воронюк. Пожелания, предложения и даже критические замечания можно направить и через специальную платформу "Движение ВПЕРЕД". В местах проведения форума, а также на молодежных платформах каждый желающий мог отсканировать QR-код, перейти в специальную форму и поделиться задумками или проектами.

Ученики правового класа СШ №13 г. Гродно Артур Новицкий и Матвей Боярчик сканируют QR-код #Движение ВПЕРЕД

"Форум только набирает ход, Гродно стал третьим городом, принимающим его, при этом уже поступило более полутысячи инициатив. Такая активность говорит о том, что молодежь в Беларуси едина, что все мы - вместе. У нас могут быть разные мнения и взгляды, но, главное, мы любим свою Беларусь и хотим, чтобы она развивалась", - сказал Дмитрий Воронюк. Он подчеркнул, что все пожелания молодежи проанализируют, а обсуждения того, что необходимо сделать по ним, также будут общественными.

Председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич рассказал, что в центре внимания инициативы различного уровня. "Есть предложения, касающиеся, например, конкретного города или даже улицы. Но молодежь также выступает с инициативами, касающимися экономического развития страны, изменения Конституции", - отметил он. Есть предложения, касающиеся изменения учебных программ и подходов к образованию.

Еще одна инициатива - более активное использование государственной символики - также обсуждается молодежью. Такие предложения поступали как непосредственно на платформу "Движение ВПЕРЕД", так и были озвучены во время открытого диалога, давшего старт форуму. Участники отрытого диалога обменялись мнениями о событиях, происходящих в стране, обсудили роль молодежи в развитии страны и возможное совершенствование государственной молодежной политики.

Форум собрал более 1,2 тыс молодых людей со всех районов области

В фойе филармонии работали интерактивные платформы. Здесь в яркой и познавательной форме презентовали основные направления работы с молодежью: студенческие отряды, волонтерское движение, конкурс "100 идей для Беларуси".

Продолжился форум ярким молодежным концертом. Финальным аккордом стала закладка капсулы с посланием потомкам от молодежи области.-0-

Фото Леонида Щеглова