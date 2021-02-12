Молодежь должна научиться строить партнерские взаимоотношения с властью - участник ВНС

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь должна научиться строить партнерские взаимоотношения с властью. Такое мнение высказал председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич сегодня на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если мы хотим приумножить те достижения, которые есть в Беларуси, в долгосрочной перспективе нам необходимо корректировать свои подходы по ряду направлений молодежной политики. На мой взгляд, молодежь должна научиться строить партнерские взаимоотношения с властью, не ждать от нее готовых решений, а предлагать конкретные действия путем поиска конструктивных форм проявления своей активности", - считает Егор Макаревич. В качестве примера такого взаимодействия он привел молодежное парламентское движение, идея создания которой принадлежит самой молодежи. "Она успешно реализуется в нашей стране без малого 15 лет. В Беларуси функционирует свыше 60 молодежных парламентских структур - областных, районных, городских. В прошлом году создан Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси, и этот результативный орган активно включился в общественно-политическую жизнь страны", - добавил он.

По информации участника ВНС, сегодня Молодежный парламент при Национальном собрании занимается вопросом запуска новой молодежной общественной организации, которая ставит своей целью объединить молодых людей, вовлеченных в молодежное парламентское движение. "На наш взгляд, в этом есть большой потенциал. Это лишь небольшой пример того, как патриотически настроенная часть молодежи может работать на благо своей страны. В то же время нам необходимо уйти от излишнего государственного патернализма по отношению к молодому поколению, ведь молодежь - равноправная часть общества не только с правами, но и обязанностями", - высказал мнение председатель Молодежного парламента.-0-