Молодежь играет особую роль в достижении Целей устойчивого развития - Щеткина

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь играет особую роль в работе по достижению Целей устойчивого развития, заявила сегодня заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по ЦУР Марианна Щеткина на форуме "Инновации подростков и молодежи для достижения Целей устойчивого развития" в детском центре "Зубренок". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

В форуме приняли участие 150 подростков. Они представили свои идеи и проекты по достижению ЦУР в различных сферах, в том числе охране окружающей среды, здоровом образе жизни, качественном образовании. Состоялся круглый стол, где собрались молодежные послы ЦУР.

Марианна Щеткина поблагодарила всех за активное участие в форуме. "Мы хотим услышать молодежь и определить те темы, направления, которыми будем вместе заниматься, - сказала она. - Если молодым людям интересны эти вопросы, значит, будет над чем работать".

В Беларуси на разных уровнях осуществляется вовлечение молодежи в достижение Целей устойчивого развития. "Важно информировать молодых людей, школы, садики о Целях устойчивого развития. Ведь за молодежью - наше будущее", - подытожила Марианна Щеткина.

Форум организован во время реализации проекта ПРООН/ЮНИСЕФ/ЮНФПА "Поддержка функционирования архитектуры управления процессом достижения Целей устойчивого развития Республики Беларусь" при участии национального координатора по достижению ЦУР, МИД и Минобразования.-0-

Фото Совета Республики