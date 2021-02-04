Молодежь как активная часть общества определяет направление и перспективы развития страны - мнение

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь как активная часть общества определяет направление и перспективы развития страны. Такое мнение высказала сегодня журналистам начальник управления идеологической и воспитательной работы Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Беларуси Ирина Мурашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Коллектив и студенческое сообщество Академии управления единодушны в оценке Всебелорусского народного собрания как одной из важнейших форм народовластия в нашей стране. Значение этого мероприятия в первую очередь видится в том, что оно выступает диалоговой площадкой, к которой подключена инициативная молодежь со свежим взглядом на жизнь. Сегодня молодежь - наиболее активная часть общества, которая является не только его будущим, но и определяет направление и перспективы развития страны. То, что мы вложим сейчас в молодежь, то и получим и в дальнейшем, - отметила Ирина Мурашко. - ВНС объединяет людей разных профессий, интересов и возрастов. Эти люди активно включились в работу по выработке предложений, вектор которых направлен на обеспечение стабильности в обществе и рост благосостояния населения. Таким образом, 11-12 февраля будет проходить диалог между теми, кто имеет большой опыт, и теми, у кого есть много идей".

По ее словам, в Академии управления используются разнообразные формы воспитательной работы с молодежью. "Студенческое самоуправление нацелено на всестороннее развитие личности будущих управленцев. Кроме того, функционируют общественные объединения, первичные организации, которые создают условия для всестороннего развития студентов, помогают им раскрыть творческий и научный потенциал. Все лекционные занятия подкрепляются практическими составляющими: проводятся выездные занятия, круглые столы, налажено общение с действующими руководителями и представителями организаций и ведомств", - рассказала начальник управления.

"В дальнейшем необходимо совершенствовать процесс воспитания подрастающего поколения в духе уважения к государственным символам Беларуси, ее истории и национальным культурным традициям, любви к малой родине", - добавила Ирина Мурашко.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 2021 года в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-