Молодежь написала, какой видит Беларусь через 10 лет, - победителей наградят на выставке в Минске

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги республиканской акции "Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть нашу Беларусь через 10 лет" подведут сегодня на центральной площадке национального стенда Беларуси во время XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки. Будут отмечены 10 лучших работ, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.
Проект был объявлен министерствами информации и образования на прошлой выставке в 2019 году. Школьникам и студентам предлагалось описать, какой они хотели бы видеть Беларусь через 10 лет, в 10 предложениях. Поступило более полутора тысяч работ. Подавляющее большинство из них оказались настолько искренними и эмоциональными, что было решено создать электронное издание с лучшими авторскими размышлениями.
Электронный сборник работ участников республиканской акции "Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть нашу Беларусь через 10 лет" подготовило издательство "Беларусь". Ознакомиться с работами ребят можно на сайтах издательства и Министерства информации.-0-