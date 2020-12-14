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14 декабря 2020, 18:39

Молодежь не должна допускать подмены понятий и иной интерпретации героического прошлого - мнение

Фото из архива
Фото из архива

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодые люди не должны допускать подмены понятий и иной интерпретации героического прошлого страны. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА первый секретарь Жлобинского райкома БРСМ Елена Холупова.

Сегодня в Гомельской области стартовала акция "Память сердца". Патриотический проект начался со Жлобинского района. Он объединяет молодежь и в 75-ю годовщину окончания самой кровопролитной войны в очередной раз напоминает о высокой цене Победы.

"Сохранение и уважение памяти я ставлю на первое место. У меня в семье тоже был герой, прошедший войну, - мой прадед Петр Чугунков, - подчеркнула Елена Холупова. - Он вернулся с войны, когда его уже никто не ждал - в 1947 году. После окончания Великой Отечественной войны участвовал в освобождении Праги и Японии, он мужественно выстоял и вернулся. Память о нем навсегда в моем сердце и в сердцах всех его детей, внуков и правнуков. Я и своему сыну рассказываю, что в нашей семье был герой - его прапрадед".

Первый секретарь райкома уверена - современная молодежь должна здраво оценивать попытки героизации нацизма. "Важно не допускать подмены понятий и иной интерпретации героического прошлого. Наши предки смогли сохранить страну. Наша задача - чтить память и строить будущее Беларуси", - отметила она.

Об исторических истинах и попытках подмены понятий молодые люди района говорили на открытом диалоге. На коммуникационной площадке подняты также темы уважения к истории страны, сохранения памяти о великом подвиге народа и личного вклада каждого земляка, недопущения героизации нацизма. Для визуализации использовались архивные документы, фотографии. "На открытом диалоге мы поднимали вопрос о сохранении памяти о героях тех лет, о нашей родной Беларуси, о том, что беспокоит сегодня молодежь. Ведь именно молодежь несет огромную ответственность в сохранении государственности нашей страны", - рассказала Елена Холупова.

В агрогородке Красный Берег у мемориального комплекса детям-жертвам войны прошел митинг-реквием с возложением цветов. Атмосфера располагала к глубокому осмыслению и проникновению. Мемориал - одно из знаковых мест в регионе и стране, его также называют детской Хатынью. Он был открыт 28 июня 2007 года и представляет собой развернутую в пространстве панораму трагических событий. Аналогов мемориалу нет не только в Беларуси, но и за рубежом. В его основе - подлинные трагические события Великой Отечественной войны. Немецкие власти создали на территории учебного хозяйства в Красном Береге сборный пункт для детей 8-14 лет. Ребят отправляли в Германию, а некоторых распределяли по госпиталям как доноров для раненых немецких солдат и офицеров. Всего для этой цели фашисты увезли 1990 детей.

Мероприятия проекта "Память сердца" пройдут во всех регионах Беларуси по 24 декабря. В памятных местах, связанных с событиями Великой Отечественной войны, молодые люди организуют митинги-реквиемы с возложением цветов и зажжением лампад памяти в форме названия нового патриотического проекта. Тематике сохранения исторической памяти будут посвящены и диалоги поколений.-0-

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