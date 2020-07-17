Молодежь приглашают к участию в проекте "PROлето с БГУ"

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня стартовал проект "PROлето с БГУ", направленный на создание условий для формирования креативного мышления, стрессоустойчивости и навыков командной работы у молодежи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

Участниками проекта могут стать все желающие студенты и сотрудники БГУ. Для этого необходимо до 27 июля зарегистрироваться через Google-форму. Проект пройдет в формате состязания в два этапа: отборочного и финального. Первый организуется с 3 по 28 августа и включает четыре тематики: спортивная, кулинарная, бьюти- и блогосфера. Участники выбирают одну из них и выполняют задания с учетом ее специфики. Например, в спортивном блоке могут предложить сделать акробатический трюк, в кулинарном - испечь торт, в бьюти-сфере - выполнить качественный макияж, а в блогосфере - создать уникальный видеоконтент о родном городе.

Задания будут доступны в начале каждой недели. Результаты нужно разместить в своем аккаунте социальных сетей "ВКонтакте", Instagram под хештегами #летоспрофкомомбгу и #proлето, а также прислать на электронный ящик первичной профсоюзной студенческой организации БГУ. Оценку выполненных работ дадут приглашенные эксперты.

В конце первого тура в начале сентября определят восемь финалистов. В составе двух команд им предстоит пройти квест с творческими заданиями. Всех финалистов наградят ценными подарками.

Организатором проекта выступает первичная профсоюзная студенческая организация БГУ.-0-