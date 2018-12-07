Молодежь СНГ разработает дорожную карту празднования 75-летия Великой Победы

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь стран Содружества разработает дорожную карту празднования 75-летия Великой Победы, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

Этот вопрос обсуждался во время Форума молодежных организаций стран СНГ. Он собрал лидеров молодежных общественных организаций и представителей органов исполнительной власти, отвечающих за реализацию молодежной политики в странах Содружества. В мероприятии также приняла участие белорусская делегация.

На полях форума прошли круглые столы и пленарные заседания, была организована насыщенная образовательная программа. "В частности, был рассмотрен вопрос подготовки молодежью Содружества плана совместных действий в рамках празднования 75-летия Великой Победы. Мы договорились, что уже в следующем году будет разработана такая дорожная карта. К слову, эта тема также обсуждалась в контексте волонтерской работы с ветеранами, которая во всех странах СНГ должна обрести системный характер", - рассказала Александра Гончарова.

Кроме того, на пространстве Содружества будет разработана стратегия международного молодежного сотрудничества до 2030 года. "Во время форума было принято решение о включении одного из специалистов по молодежной политике каждой из стран в рабочую группу по подготовке документа. В дальнейшем планируется вынести стратегию на общественное обсуждение всех граждан СНГ", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Форум молодежных организаций стран СНГ прошел 3-6 декабря в Москве. Его цели - раскрытие творческого, образовательного, социального и духовно-нравственного потенциала молодого поколения, укрепление дружбы, взаимопонимания и взаимодействия народов, а также поддержание интеграционных процессов в Содружестве, содействие консолидации общего гуманитарного, экономического и социокультурного пространства на основе опыта сотрудничества государств СНГ в различных областях. Организатором выступил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) совместно с Федеральным агентством по делам молодежи, Советом по делам молодежи стран СНГ при поддержке Национального совета молодежных и детских объединений России. -0-