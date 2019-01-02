Молодежи предлагают написать, какой они видят Беларусь через 10 лет

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации совместно с Министерством образования проводит республиканскую акцию "Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть нашу Беларусь через 10 лет", сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Учащимся и студентам предлагается в 10 предложениях представить, какой будет страна через 10 лет. Свои работы с приложением собственного фото необходимо присылать на электронную почту Мининформа uid@mininform.gov.by с пометкой "Пишем книгу вместе".

По итогам конкурса планируется издание книги в бумажном или электронном виде, в которую войдут самые интересные работы. Авторы наиболее ярких текстов будут награждены на полях XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая пройдет с 6 по 10 февраля в административном комплексе по проспекту Победителей, 14.-0-