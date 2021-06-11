Молодежи предстоит строить завтрашний день государства, развивать достижения предыдущих поколений - БСЖ

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительницы Белорусского союза женщин были гостями на выпускных вечерах, которые прошли по всей Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в общественном объединении.

В этот праздничный день представительницы БСЖ приветствовали молодежь и напутствовали ее на добрые дела и свершения. Ведь именно юношам и девушкам предстоит строить завтрашний день государства, сохранять и развивать достижения предыдущих поколений. Именно о важности сохранения исторической памяти и добрых делах говорили женщины, поздравляя выпускников.

Председатель городской Минской организации ОО "Белорусский союз женщин" Жанна Романович приняла участие в торжественном чествовании выпускников и вручении аттестатов в средней школе №111 г.Минска. "Мы уверены, что у наших ребят все получится, потому что их учили быть дружными, смелыми, грамотными, настоящими гражданами Беларуси," - сказала она.

Активисты Шарковщинской районной организации БСЖ также приняли участие в торжественной церемонии вручения аттестатов. Бывшие выпускницы, а теперь уже успешные женщины и профессионалы своего дела посетили родные школы и поздравили выпускников 2021 года со знаменательным событием в их жизни.

Тепло и торжественно прошли выпускные вечера в школах Ушачского района. В глыбочанской средней школе данное мероприятие состоялось в уютной семейной атмосфере, где главными героями дня были выпускники и, конечно, многочисленные гости. Председатель Ушачской районной организации ОО "Белорусский союз женщин" Елена Пашкович вручила в торжественной обстановке аттестаты выпускникам школы, поздравила с успешным окончанием школы.

В Белорусском союзе женщин подчеркнули важность того, что в стране созданы необходимые условия для выбора молодежью будущей профессии, получения качественного образования и реализации имеющегося потенциала.-0-