Молодежная делегация Беларуси примет участие в фестивале "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС"

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежная делегация примет участие в III Международном фестивале "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС", который пройдет с 4 по 9 июня в Ставрополе, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Юлия Зинкевич.

"Участниками фестиваля станут 2,5 тыс. человек из стран БРИКС и ШОС: Афганистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Китая, Кыргызстана, Непала, Монголии, Пакистана, Турции, России, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР, Шри-Ланки. Специальными гостями будут представители Австрии, Вьетнама и Грузии", - рассказала Юлия Зинкевич.

В программе фестиваля - IV Форум молодых лидеров и II Форум молодых журналистов стран БРИКС и ШОС, образовательный форум, международный творческий проект "Арт-холл" и музыкальный проект "Универвидение стран БРИКС и ШОС". Кроме того, на его полях пройдет финал международного конкурса грации и артистического мастерства "Королева Студенчества - 2019". В нем планируется участие талантливых девушек из Азербайджана, Армении, Беларуси, Бразилии, Грузии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана, ЮАР.

"Нашу страну на конкурсе представят: студентка Гродненского госуниверситета имени Я.Купалы Татьяна Щербач - победительница республиканского конкурса "Королева Весна - 2019", студентка Белорусского государственного экономического университета Елизавета Абрамкина, удостоившаяся титула "Первая вице-королева Весна", и студентка Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка Евгения Кудлач, завоевавшая приз зрительских симпатий", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Как ожидается, "Королеву Студенчества" определят 8 июня. В жюри конкурса войдут профессионалы в сфере творчества, кино, телевидения, спорта и индустрии моды. Критериями отбора победительницы являются сценическая культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, внешние данные, интеллектуальные и творческие способности, участие в молодежных проектах и программах ведущих молодежных организаций своих стран. Корону победительнице вручит студентка Северо-Кавказского федерального университета "Королева Студенчества - 2018" Анастасия Кобцева. Ставрополь будет принимать конкурс уже во второй раз.-0-