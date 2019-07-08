8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная палата при Парламентском собрании Беларуси и России запускает проект "Цифровая звезда", сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА председатель Молодежной палаты Александр Лукьянов.
"Во время проекта будут оцифрованы памятники и места крупных сражений советских войск на территории Союзного государства. Акцию активно поддержали общественные объединения и местные органы власти двух стран", - рассказал Александр Лукьянов.
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