8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная палата при Парламентском собрании Беларуси и России запускает проект "Цифровая звезда", сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА председатель Молодежной палаты Александр Лукьянов.

"Во время проекта будут оцифрованы памятники и места крупных сражений советских войск на территории Союзного государства. Акцию активно поддержали общественные объединения и местные органы власти двух стран", - рассказал Александр Лукьянов.

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