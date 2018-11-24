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Молодежная секция впервые работала на встрече городов-побратимов Беларуси и Германии в Виттенберге

Общество 24.11.2018 | 18:34

24 ноября, Виттенберг /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Молодежная секция впервые работала на встрече городов-побратимов Беларуси и Германии в Виттенберге, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча была юбилейной, 10-й по счету, и собрала более 120 человек из 33 белорусских и германских городов и регионов. В центре внимания были вопросы устойчивого развития, которые важны для обеих сторон. Помимо пленарного заседания и работы в секциях с обсуждением состояния и перспектив экономического, инвестиционного, культурного, молодежного сотрудничества городов-партнеров, состоялось также посещение предприятий, объектов образования и культуры Виттенберга.

Впервые организаторы пригласили белорусскую и германскую молодежь на встречу, и для них работала отдельная секция. Формат работы молодых людей предусматривал участие в некоторых мероприятиях встречи, это был своего рода молодежный медиа-центр. Они с учетом современных технологий готовили видеоролики, презентации, общались с представителями белорусской и германской делегаций. А также выражали свое мнение по перспективам дружбы между нашими странами.

Как отметили руководители делегаций, это стало хорошим опытом международного молодежного обмена, который в перспективе будет расширяться.-0-

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Теги
Беларусь, встречи, Германия, молодежь
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