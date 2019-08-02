2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежные экипажи намолотили более 216 тыс. т зерна нового урожая, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи", координатор проекта Александра Луговская.

На сегодняшний день на уборке урожая задействованы 715 молодежных экипажей, больше всего - в Минской и Витебской областях (159 и 158 соответственно). Из них 46 молодежных экипажей-тысячников. Особо отметила Александра Луговская хлеборобов Витебской области из Глубокского комбикормового завода. Так, молодой механизатор этого предприятия Сергей Зеленкевич намолотил уже более 2,6 тыс. т зерна. В семейном молодежном экипаже работают Константин и Никита Скрабневские, которые перешагнули тысячный рубеж. "Кроме того, на уборке трудятся 622 молодых водителя. Из них 86 уже перевезли 1 тыс. т и более намолоченного зерна. Больше всего водителей-тысячников в Брестской области (27), Минской (22) и Гродненской (21)", - рассказала собеседница.

На полях в каждом регионе по традиции организованы чествования молодых лидеров с вручением победителям дипломов и вымпелов. Территориальные организации БРСМ также направят родителям ребят благодарственные письма.

Александра Луговская напомнила, что союз молодежи организует республиканский проект "Молодежь - за урожай!". Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Победителями станут первые экипажи-тысячники и водители, занявшие призовые места в трудовом соревновании по итогам уборочной кампании.

Важная составляющей проекта "Молодежь - за урожай!" - комплексная информационная кампания, которую БРСМ проводит в интернете в своих группах в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2019, #малаяродина. Цель проекта - повышение производительности труда молодых тружеников села, занятых на уборке урожая, поощрение их трудовой инициативы и популяризация сельскохозяйственного труда.-0-