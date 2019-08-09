9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежные экипажи намолотили более 447 тыс. т зерна, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи", координатор проекта Александра Луговская.

"По поступившей в республиканский штаб по координации деятельности уборочной кампании 8 августа информации, на уборке задействованы 729 молодежных экипажей, больше всего - в Витебской и Минской областях (175 и 154 соответственно). Из них 100 молодежных экипажей намолотили 1 тыс. и более зерна. В их числе четыре двухтысячника: в Минской области - 2, в Брестской и Могилевской - по одному, а также один трехтысячник - в Витебской области. Всего молодежные экипажи намолотили 447,357 тыс. т зерна", - рассказала Александра Луговская.

Кроме того, задействован 631 молодой водитель. Из них 159 уже перевезли 1 тыс. т и более намолоченного зерна. Больше всего водителей-тысячников в Брестской области (40), Гродненской (38) и Минской (37). В их числе десять двухтысячников: в Минской области - 6, Брестской - 2, Витебской и Гомельской - по одному, а также три трехтысячника: по одному в Гродненской, Минской и Могилевской областях.

"На уборке урожая трудятся 24 семейных экипажа, из них половина - в Могилевской области. В их числе братья Олег и Сергей Шашок из КСУП "Бель", отец и сын Александр и Павел Май из СЗАО "СерволюксАгро", внук и дед Владислав Олехнович и Петр Лорченко из ОАО "Трилесин Агро". В Гродненской области вместе трудятся отец и сын Дмитрий и Владимир Власик из КСУП "Дружба-Агро". Причем, сын - водитель, а отец - комбайнер. В Минской области на уборке проявила себя семейная пара Иван и Ольга Шатило из филиала "Правда-Агро ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", - отметила Александра Луговская. .

На полях в каждом регионе по традиции организованы чествования молодых лидеров с вручением победителям дипломов и вымпелов. Также территориальные организации БРСМ направляют родителям ребят благодарственные письма.

Как сообщалось, союз молодежи организует республиканский проект "Молодежь - за урожай!". Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Победителями станут первые экипажи-тысячники и водители, занявшие призовые места в трудовом соревновании по итогам уборочной кампании. Важная составляющей проекта "Молодежь - за урожай!" - комплексная информационная кампания, которую БРСМ проводит в интернете в своих группах в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2019, #малаяродина. Цель проекта - повышение производительности труда молодых тружеников села, занятых на уборке урожая, поощрение их трудовой инициативы и популяризация сельскохозяйственного труда.-0-