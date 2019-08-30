30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежные экипажи намолотили более 588 тыс. т зерна, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи", координатор проекта Александра Луговская.

"По поступившей сегодня в республиканский штаб по координации деятельности уборочной кампании информации, на уборке продолжают работать 352 молодежных экипажа. 154 намолотили 1 тыс. и более зерна. В их числе 15 двухтысячников: в Минской области - 6, в Брестской - 4, Витебской - 3, Могилевской - 2, а также один трехтысячник - в Витебской области. Всего молодежные экипажи намолотили 588,993 тыс. т зерна", - рассказала Александра Луговская.

В настоящее время в лидерах в Витебской области - механизатор ОАО "Глубокский комбикормовый завод" Сергей Зеленкевич, который намолотил 3 894 тыс. т, в Могилевской - экипаж комбайнеров ЗАО "Агрокомбинат "Заря" Дмитрия Анисимова и Павла Меньшакова (2705), в Брестской области - комбайнер ИООО "БелДан" Павел Канцелярчик (2 626), в Минской - экипаж комбайнеров СРУП "Совхоз Рачковичи" Белоруской железной дороги Слуцкого района Александра Скрыгана и Евгения Поленицы (2578), в Гродненской - тракторист-машинист Виталий Янушкевич и тракторист Иван Авсейчик филиала "Агрокомплекс "Шиловичи" ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" (1 793), в Гомельской - комбайнер УП "Полесье-Агроинвест" Николай Крищук (1 593).

Кроме того, на уборке задействованы 180 молодых водителей. 223 уже перевезли 1 тыс. т и более намолоченного зерна. Больше всего водителей-двухтысячников в Минской - 7, Брестской области - 6, Витебской и Могилевской - по 4, Гомельской и Гродненской - по одному. На уборке определились семь водителей-трехтысячников: в Минской - 3, Могилевской - 2, Гомельской и Гродненской - по одному, а также два четырехтысячника - оба в Могилевской области.

Среди водителей в Могилевской области в лидерах Павел Тихонов из ОАО "Амкодор-Шклов", который перевез 4 644 тыс. т, в Гомельской - Павел Гречишкин из ОАО "Агрокомбинат "Южный" (3587,6), в Гродненской - Владимир Харченко из РСКУП "Волковысское" (3 088), в Брестской - Василий Амельченко из ОАО "Ружаны-Агро" (2 925), в Витебской - Александр Воронков из ОАО "Придубровенское" Дубровенского района (2 500).

Как сообщалось, союз молодежи организует республиканский проект "Молодежь - за урожай!". Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Победителями станут первые экипажи-тысячники и водители, занявшие призовые места в трудовом соревновании по итогам уборочной кампании. Важная составляющая проекта - комплексная информационная кампания, которую БРСМ проводит в интернете в своих группах в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2019, #малаяродина. Цель проекта - повышение производительности труда молодых тружеников села, занятых на уборке урожая, поощрение их трудовой инициативы и популяризация сельскохозяйственного труда.-0-