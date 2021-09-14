14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежные экипажи намолотили более 687 тыс. т зерна, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта "Молодежь за урожай!" Владислав Дубицкий.

"Молодежные экипажи уже намолотили 687 166 т зерна, а молодые водители перевезли 471 945 т", - рассказал Владислав Дубицкий.

По его словам, на сегодня в уборочной кампании задействованы 186 молодежных экипажей. Из них уже определились 224 тысячника, 13 двухтысячников, два трехтысячника, - рассказал Владислав Дубицкий. - Кроме того, на уборке трудятся 129 молодых водителей. Из них 186 перевезли по 1 тыс. т и более намолоченного зерна, 40 - более чем по 2 тыс. т, 10 - более чем по 3 тыс. т, два - более чем по 4 тыс. т зерна".

На полях в каждом регионе чествуют молодых лидеров и вручают им дипломы и вымпелы. Территориальные организации БРСМ также направляют родителям ребят благодарственные письма.

Республиканский проект "Молодежь за урожай!" стартовал 12 июля. Это своеобразные соревнования между молодыми комбайнерами и водителями, занятыми на уборке зерна и зернобобовых культур. Традиционно проект включает две номинации - "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Предусмотрена комплексная информационная кампания на официальных интернет-ресурсах БРСМ, в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2021 и #роднаенароднае.

Молодежный проект реализуется БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия и других заинтересованных. Он способствует повышению национальной продовольственной безопасности, популяризации сельскохозяйственного труда и профессий аграрного профиля, закреплению молодежи на селе.-0-