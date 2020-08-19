Молодежные общественные организации объединяют усилия во благо мира и спокойствия в Беларуси

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча представителей молодежных общественных объединений, советов студенческой и работающей молодежи, а также Министерства образования Беларуси состоялась сегодня на базе Республиканского молодежного центра в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время диалога лидеры молодежных организаций обсуждали вопросы текущей ситуации в стране. Было принято решение объединить усилия во благо мира и спокойствия в Беларуси. В частности, было высказано мнение о том, что перемены неизбежны и они будут, однако все должно проходить в рамках закона.

Участники встречи подчеркнули, что сегодня ни в коем случае нельзя допускать конфронтации, необходимо приложить все усилия для снятия напряжения через диалог с лидерами самых разных направлений.

Речь шла о недопустимости втягивания детей в политические процессы, поддержке учителей и работников образования, а также рабочих предприятий, которые продолжают добросовестно трудиться и не участвуют в забастовках.

Кроме того, прозвучало мнение о более масштабной популяризации государственных символов, в том числе в школах, вузах, на предприятиях. В этой связи представители БРСМ рассказали о начале акции "Пункты мира" по раздаче всем желающим государственных флагов и красно-зеленых ленточек.-0-