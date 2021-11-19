Молодежные организации Беларуси и России планируют создать экспертную площадку лидеров

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежные общественные организации Беларуси и России планируют создать экспертную площадку лидеров. Такое решение было озвучено сегодня в Республиканском доме молодежи во время круглого стола по теме взаимодействия с участием руководителей крупнейших молодежных и детских общественных организаций Союзного государства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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"Повестка интеграционного взаимодействия очень важна, в том числе и в молодежной среде. И та частота контактов и встреч на уровне глав наших государств - это, конечно, определенный импульс для усиления молодежного вектора сотрудничества, - рассказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов. - В таком формате встреча проходит фактически впервые - за круглым столом собрались руководители БКМО, БРСМ, БРПО, Национального Совета молодежных и детских объединений России, Российского союза молодежи, Российского союза сельской молодежи, Фонда международного сотрудничества (Россия). Белорусской стороной была предложена инициатива о создании молодежного экспертного сообщества на уровне руководителей крупнейших молодежных объединений братских стран для того, чтобы мы могли реагировать на вызовы и угрозы, которые, к сожалению, имеют сегодня место. Ярким примером является ситуация с беженцами, сложившаяся вдоль белорусско-польской границы".

Председатель ассоциации общественных объединений "Национальный Совет молодежных и детских объединений России" Григорий Петушков отметил, что по-человечески сложно выразить словами то, что сегодня происходит на белорусско-польской границе. "Мы много работаем с Европой и слышим про борьбу за права человека, за гуманистические и гуманитарные ценности. Однако видим совсем обратное отношение коллективного Запада к ситуации с беженцами: светошумовые гранаты и водометы, фактически зимой, со стороны Польши. А там на границе огромное количество мирных жителей - детей, матерей, беременных женщин. Происходящее не позволяет оставаться равнодушными", - отметил он.

В свою очередь, председатель общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Павел Красноруцкий подчеркнул, что те бесчеловечные действия, которые проявили к беженцам польские силовики неприемлемы. "Есть нормы международного права, и относиться к людям нужно по-человечески. И неважно, какое у них гражданство, вероисповедание и откуда они приехали. Прежде всего - они люди", - добавил он.

"Есть человеческие нормы и человеческая мораль. К сожалению, со стороны ЕС мы наблюдаем отсутствие таких норм, даже правильнее будет сказать их нарушение. Никто не собирается разбираться в тонкостях и нюансах того, что происходит с беженцами. Вместо того, чтобы предоставить этим несчастным людям гуманитарный коридор, Европа попрекает Беларусь, которая делает все возможное, чтобы поддержать и накормить этих людей, и уже упрекает даже Россию", - дополнил председатель общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Дмитрий Пекуровский.-0-