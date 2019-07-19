Молодежные организации Беларуси и России составили дорожную карту дальнейшего сотрудничества

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский комитет молодежных организаций и Белорусский республиканский союз молодежи подписали ряд соглашений о сотрудничестве с российскими молодежными организациями на полях VII Российско-белорусского молодежного форума "Молодежь - за Союзное государство" в Санкт-Петербурге. Мероприятие входило в официальную программу VI Форума регионов Беларуси и России. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель БКМО Павел Алексо.

"Во время молодежного форума в Санкт-Петербурге мы подписали с коллегами из российских молодежных организаций ряд соглашений. В частности, БКМО будет сотрудничать с Национальным советом молодежных и детских объединений России, Брестская областная организация БРСМ со Ставропольской краевой общественной организацией Российского союза молодежи. Эти соглашения позволят нам чаще встречаться, реализовывать совместные проекты, проводить молодежные форумы", - рассказал Павел Алексо.

Кроме того, во время форума Витебская областная организация БРСМ и Смоленская областная общественная организация Российского союза молодежи создали межрегиональную дискуссионную площадку в формате Молодежного совета приграничья. Этот совет будет координировать взаимодействия в сфере молодежной политики на территории Смоленской и Витебской областей.

Павел Алексо акцентировал внимание на том, что седьмой молодежный форум еще раз подтвердил желание молодежи Союзного государства не только взаимодействовать, но и развивать сотрудничество. "Нам, молодым, нельзя забывать, что наши братские народы объединяют общие корни, история, менталитет, духовная общность, устоявшиеся взаимоотношения в экономической, политической, научной и культурной сферах, а самое главное - ответственность за сохранение и приумножение того, что было создано нашими прадедами, дедами и отцами", - подчеркнул он.

По итогам молодежного форума выработана дорожная карта сотрудничества молодежных организаций двух стран, в основу которой легли гражданско-патриотическое воспитание, подготовка лидеров молодежных и детских общественных объединений, развитие молодежного туризма, организация обменов учащейся молодежи и молодых специалистов.

Белорусский комитет молодежных организаций создан в октябре 2003 года и сегодня объединяет более 20 молодежных и детских организаций Беларуси, среди которых БРСМ, БРПО, Лига добровольного труда молодежи, Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО, различные организации спортивной направленности и творческие союзы. Развитие международного молодежного сотрудничества - одно из приоритетных направлений деятельности комитета.-0-