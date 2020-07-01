Молодежные отряды охраны правопорядка напомнят белорусам о правилах поведения на воде и в лесу

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежные отряды охраны правопорядка Белорусского республиканского союза молодежи совместно с МЧС, ОСВОД и Госинспекцией по маломерным судам проводят мониторинги зон отдыха во время республиканской акции "Летний патруль", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Александра Гончарова.

"Наши активисты совместно с заинтересованными ведомствами проводят профилактическую и информационную работу среди населения на территориях, прилегающих к рекам и озерам. Ребята раздают наглядную продукцию, тематические листовки и брошюры, уделяя внимание вопросам предупреждения опасного нахождения у воды и разжигания костров в лесной зоне. Все бойцы МООП обучены правилам оказания первой медицинской помощи терпящему бедствие на воде. Совместно мы уже провели 180 рейдовых и информационно-образовательных мероприятий", - рассказала Александра Гончарова.

Кроме того, Белорусская республиканская пионерская организация подготовила информационные плакаты, которые размещены в Instagram и "ВКонтакте".

Многолетнее плодотворное сотрудничество между БРСМ и МЧС привело к тому, что в 2015 году было заключено соглашение о сотрудничестве, а в 2016-м стартовала акция "Летний патруль".-0-