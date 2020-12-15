Молодежные парламентарии разрабатывают проекты по популяризации СГ и сохранению исторической памяти

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета и шестое заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России состоялись сегодня в формате видеоконференции. В мероприятии приняли участие члены Молодежной палаты, а также депутаты Парламентского собрания, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Это очень важное мероприятие. Потому что это второе заседание после того, как был сформирован новый состав Молодежной палаты. Они уже для себя определили, какие новые проекты будут осуществлять в этом созыве за эти два года", - рассказала журналистам заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси Людмила Макарина-Кибак.

В частности, члены Молодежной палаты представили к обсуждению предложения по разработке проектов, которые направлены на популяризацию темы Союзного государства, сохранение исторической памяти и культурного наследия, повышение квалификации молодых специалистов Беларуси и России, поддержку и развитие предпринимательской активности, изучение экологического состояния приграничных регионов, расширение межгосударственных спортивных связей.

Как отметила Людмила Макарина-Кибак, будет продолжен международный историко-культурологический проект "Цифровая звезда". "Уже оцифровано более 400 памятников, и это очень значимо. Для того, чтобы молодежь помнила свою историю и продолжала начатое дело. О теме экология сегодня говорят во всем мире. И очень важно, что молодежь также борется за экологию. Молодежь, действительно, у нас очень активная. Внимание и в Беларуси, и в России очень большое уделяется молодежной политике", - добавила она.

Как сообщили в пресс-службе Парламентского собрания, по итогам обсуждения приняты решения, которыми профильным комиссиям Молодежной палаты поручено разработать и внести на рассмотрение Совета Молодежной палаты планы подготовки и порядок реализации представленных проектов.-0-

Фото Парламентского собрания Союза Беларуси и России