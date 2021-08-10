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Общество
10 августа 2021, 17:33

Молодежные парламентарии создадут экологическую карту водных источников СГ

Фото из архива
Фото из архива

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежные парламентарии создадут экологическую карту водных источников Союзного государства. Проект реализуется по инициативе Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на базе Республиканского центра экологии и краеведения депутаты Палаты представителей - члены Парламентского собрания Союза Беларуси и России приняли участие в рабочей встрече, во время которой обсуждены вопросы создания экологической карты водных источников Беларуси, включая озеро Нарочь.

"Все те разработки, которыми занимается молодежь, мы всегда приветствуем. Особенно если это касается экологии наших государств. Эти разработки будут иметь огромное прикладное значение, потому что экология очень важна. Тем более, когда мы говорим о водных ресурсах, их защите, о родниках. Говорили сегодня и о молодежном туризме. Создание экологической карты и разработка электронного приложения - такую цель поставили перед собой молодежные парламентарии. Одну такую идею они продолжают реализовывать по оцифровке памятников Великой Отечественной войны. У нас очень активная молодежь и у нее все получится", - сказала заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси Людмила Макарина-Кибак.

По ее словам, такие совместные проекты имеют большое значение для молодежи двух стран. "Это очень важно для популяризации Союзного государства. Молодежь будет дружить и заниматься наукой. И это является важным моментом в развитии стран", - отметила парламентарий.

Мероприятие организовано Комиссией по вопросам экологии и природопользования Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.-0-

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Теги
молодежь СНГ Союзное государство экология
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