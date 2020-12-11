11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежные парламенты Беларуси и Узбекистана выйдут на уровень стратегического взаимодействия, заявил председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич во время онлайн-встречи с представителями молодежных парламентов Узбекистана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

"В ходе телемоста стороны обсудили актуальные вопросы развития молодежного сотрудничества, а также высказали заинтересованность в укреплении контактов по линии молодежных парламентских структур. Акцент был сделан на необходимости поиска новых форм взаимодействия в рамках молодежной повестки", - рассказали в пресс-службе.

Участники встречи обсудили возможность подписания соглашения о сотрудничестве между Молодежным советом (парламентом) при Национальном собрании Беларуси и Молодежным парламентом при Сенате Олий Мажлиса Узбекистана в 2021 году.

Организатором встречи выступило представительство Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана в Беларуси.-0-