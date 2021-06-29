Молодежный белорусско-российский экономический форум может пройти в 2022 году

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время IX Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в 2022 году в нашей стране, может быть проведен первый молодежный белорусско-российский экономический форум. Об этом рассказал sb.by председатель Молодежного парламента Егор Макаревич, сообщает БЕЛТА.

Подводя итоги совместного заседания руководящих органов Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси и Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания России, прошедшего сегодня в формате видеоконференции в рамках VIII Форума регионов Беларуси и России, Егор Макаревич сообщил о достижении соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между молодыми парламентариями двух стран.

"Само по себе это соглашение рамочное, оно предполагает определенное развитие. Речь идет о сотрудничестве в информационной сфере, создании общего информационного пространства. Сегодня шла речь также о развитии туристического потенциала, молодежного туризма. Весьма дельное предложение прозвучало относительно работы в блогосфере - с лидерами мнений. Важно, чтобы эта работа проводилась в Беларуси и России весьма эффективно, она предполагает создание экспертного центра, - отметил он. - На сегодняшнем заседании коллеги из Российской Федерации поддержали наше предложение, чтобы в следующем году в рамках Форума регионов и его молодежной парламентской повестки мы провели белорусско-российский молодежный экономический форум. У нас большое количество молодых предпринимателей, а также тех, кто является молодыми руководителями в государственных и частных организациях в Беларуси и России. Важно, чтобы и на уровне молодежи экономические кооперационные связи выстраивались. Почему бы не пригласить, например, молодых руководителей ИТ-сферы, обсудить проблемные точки, молодежное предпринимательство? Это очень интересная инициатива, и я думаю, что белорусско-российский молодежный экономический форум мы обязательно проведем - готовы выступить организационно. Будем стараться к IX Форуму регионов его провести".

Егор Макаревич добавил, что и все остальные предложения, прозвучавшие на сегодняшнем заседании молодых парламентариев двух стран, будут детально изучены и проанализированы. "Мы проработаем дорожную карту по ним, и я уверен, что эта дорожная карта позволит все предложенные проекты оформить и начать реализовывать. Россия - стратегический партнер, и нам очень важно, чтобы все наши совместные инициативы получили практическое развитие", - резюмировал он.-0-

Фото Егора Павлющика