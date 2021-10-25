Молодежный форум "М.И.Р" в БГУ собрал около 80 студентов из разных стран

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный молодежный форум "М.И.Р - Молодежь. Интеграция. Развитие" стартовал сегодня в Белорусском государственном университете. Форум объединил около 80 студентов из разных стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

На открытии мероприятия ректор БГУ Андрей Король посоветовал участникам форума искать глубокие смыслы в себе и черпать их из общения, обмена мнениями и опытом. Он также выразил надежду, что по завершении мероприятия студенты предложат вузу варианты развития университета на ближайшие 15-20 лет.

Председатель Студенческой Ассамблеи БГУ Матвей Шебалин напомнил, что мероприятие проходит в юбилейный для университета год, и пожелал его участникам вдохновиться смелыми идеями и сформировать крепкие межвузовские связи.

Форум приурочен к 100-летию БГУ и направлен на обмен опытом в работе студенческих организаций разных стран. Мероприятие проходит в очно-дистанционном формате и организовано в формате воркшопов, которые требуют активной деятельности участников. На дискуссионных площадках собрались около 80 студентов из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Турции, Армении, Азербайджана, Шри-Ланки, Боснии и Герцеговины, Германии, Марокко, Австрии и Японии.

В течение шести дней парни и девушки будут обсуждать роль студенчества в реализации стратегии развития современного университета, обозначат свое видение роли вуза в реализации творческого потенциала молодежи, отработают навыки самообразования в цифровой среде, поделятся опытом внедрения научных исследований и разработок обучающихся. Для участников подготовлена и культурная программа с посещением Музея землеведения БГУ и парка-музея интерактивной истории "Сула".

Организатором мероприятия выступает Студенческая ассамблея БГУ.-0-