Молодежный форум ProAtom пройдет в Минске 20 мая

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный атомный форум ProAtom впервые пройдет в Минске 20 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Форум направлен на продвижение в молодежной среде информации о развитии атомной энергетики, реализации проекта по строительству Белорусской атомной электростанции, программах подготовки кадров для отрасли, а также возможностях трудоустройства молодых специалистов, получивших профильное образование", - рассказали в пресс-службе.

В мероприятии примут участие крупнейшие вузы страны - БГУ, БНТУ, БГУИР, БГМУ, МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ, а также Минский государственный энергетический колледж и школы Минска.

Перед участниками форума выступят ведущие эксперты атомной отрасли, которые расскажут о сферах применения ядерных технологий, безопасности современных атомных электростанций, программах обучения и переподготовки персонала для отрасли, в том числе с помощью международного сотрудничества.

Программа форума предусматривает мастер-классы, интерактивы, игровые площадки и викторины. Кроме того, в день форума будет работать выставка достижений атомной энергетики и связанных с ней направлений. Свои экспозиции представят "Белэнерго", госкорпорация "Росатом", Белорусская атомная электростанция, Информационный центр по атомной энергии, "Белоруснефть", Национальная академия наук Беларуси, Госатомнадзор, "Атомтех", вузы.

Организаторами форума выступают Министерство энергетики совместно с "Белэнерго", госкорпорацией "Росатом" и Белорусской атомной электростанцией при содействии Министерства образования.-0-