3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехдневный молодежный форум "Свет Великой Победы" стартует 4 мая в БГУ на базе спортивно-оздоровительного комплекса "Бригантина". Мероприятие приурочено к 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками форума станут более 150 представителей студенческих объединений БГУ. Это члены студенческого союза, совета старост, землячеств, первичной профсоюзной организации студентов, БРСМ, студенческого совета по качеству образования и координационного совета органов студенческого самоуправления студгородка БГУ.

В первый день пройдут тренинги на командообразование и квиз "Историческая память о войне", где нужно будет ответить на вопросы по истории событий 1941-1945 годов, угадать военные песни, фильмы. Программа включает также просмотр документальной киноленты "Ржев. 500 дней в огне". Перед трансляцией фильма о его создании, описываемых событиях расскажет декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин.

Во второй день работы форума студенты станут участниками открытых лекций преподавателей факультетов журналистики и исторического, а также сотрудников психологической службы. На выбор будет предложено шесть тематических секций: "У войны не женское лицо", "Семья в годы войны", "Маршалы Победы", "Беларусь партизанская", "Память ушедших свидетельств", "Подзвігі журналістаў у гады Вялікай Айчыннай вайны". В этот же день состоится презентация проектов гражданско-патриотической направленности. Так, студенты исторического факультета представят первые две части четырехсерийного документального фильма "Память и слава", приуроченного к 100-летнему юбилею БГУ и посвященного представителям образования, науки, политики, культуры, которые в разные годы работали в БГУ.

Завершится форум чествованием победителей квиза и творческим концертом военной тематики.

Молодежный форум проводится ежегодно и направлен на формирование патриотических ценностей, сохранение исторического и военного прошлого Беларуси. Организатором мероприятия выступает управление воспитательной работы с молодежью БГУ.-0-