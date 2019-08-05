Молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана начинает работу в Минске

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске начинает работу I Молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель международного протокола ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олеся Сазанкова.

Форум призван стать площадкой для обсуждения современных трендов и вызовов в IT, ключевых моментов работы в этой сфере, перспектив развития международного молодежного стартап-движения и предпринимательства. Делегацию участников форума из 30 человек от Союза молодежи Узбекистана возглавит первый заместитель советника Президента Узбекистана по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта - председатель Центрального совета Союза молодежи Кахрамон Куранбаев.

Первая официальная встреча пройдет в Республиканском доме молодежи. Здесь БРСМ презентует участникам молодежного форума ряд своих проектов. "Мы планируем встретить гостей с национальным колоритом. Во внутреннем дворике дома молодежи развернем опен-эйр "Беларусь - крынiца натхнення", на котором познакомим гостей с белорусскими традициями, национальным орнаментом - шифром, который передан нам предками. В интерактивной форме расскажем узбекским ребятам о значении символов "Маладосць", "Квітнеючая зямля", "Неба", "Чысціня", "Агонь", "Зорка" и других, а также предложим создать своими руками белорусские обереги. Уверена, что понравится гостям и интерактив "Сялянскiя прысмакi" с приготовлением на деревянной колоде традиционного белорусского блюда - драников", - рассказала Олеся Сазанкова.

По ее словам, во время встречи узбекской молодежи также будет презентован республиканский проект "100 идей для Беларуси". "Свои авторские разработки представят наши стоидейщики. Так, студент филиала Минского государственного автомеханического колледжа имени академика М.С. Высоцкого Республиканского института профессионального образования (РИПО) Ян Прохоревич презентует проект "Система социальной адаптации "Аватар". Такая система позволяет организовывать комплекс коррекционных и социально-реабилитационных мероприятий для людей с ограниченными возможностями и нарушениями речи. Она основана на удаленном телеуправлении роботом и проектором, что позволяет организовать общение в диалоговом режиме, интересном обеим сторонам", - отметила представитель ЦК БРСМ. Учащийся слуцкой СШ №11 Тимофей Стамбровский расскажет о своем проекте "Интерактивный STEM-учебник по физике с применением робототехники". Проект представляет работающее мобильное приложение для демонстрации физических законов на уроках физики при помощи робота, которое можно внедрять в учреждениях образования и STEM-образование. Ученица той же школы Елизавета Гринюк представит проект "Автоматическая рекуперация воздуха. Это готовая установка из вторсырья, которая занимается очисткой воздуха и активизируется мобильным приложением.

Официальное открытие I молодежного IT-форума Беларуси и Узбекистана состоится 6 августа в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, где будет подписан план по развитию сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий между БРСМ и Союзом молодежи Узбекистана.

Программа молодежного образовательного проекта насыщена различными видами деловой и культурной активности. Она включает несколько сессий с участием ведущих экспертов в IT-области, презентациями и обменом опытом, которые пройдут на базе БГУИР и Белорусского национального технического университета, Научно-технологического парка БНТУ "Политехник", Минского городского технопарка и EPAM Systems. Культурную составляющую программы для гостей дополнят экскурсии по Минску, Национальной библиотеке, Белорусскому государственному музею истории Великой Отечественной войны и другие мероприятия.

Белорусский республиканский союз молодежи и Союз молодежи Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в декабре 2018 года. Главная цель достигнутой договоренности - установление и развитие взаимовыгодных контактов между молодежью двух стран. Первым шагом в реализации дорожной карты сотрудничества стала организация работы сводного студенческого белорусско-узбекского строительного отряда, сформированного из студентов Белорусского национального технического университета и Ташкентского государственного технического университета. Сводный стройотряд из 20 человек трудится в Минске с 24 июля по 5 августа в строительном тресте №15 в СУ-72 на реконструкции дорожного полотна.-0-