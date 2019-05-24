Молодежный марафон "75" пройдет в Беларуси с 11 июня по 3 июля

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Федерацией профсоюзов и музеем истории ВОВ проведет с 11 июня по 3 июля молодежный марафон "75" в рамках республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы". Об этом сообщил журналистам главный специалист отдела проектной деятельности ЦК ОО "БРСМ" Роман Мамченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Центральным мероприятием, приуроченным ко Дню Независимости Беларуси, станет наш молодежный марафон "75". Он стартует 11 июня в Минске, затем отправится по крупным и малым городам Беларуси", - сказал Роман Мамченко.

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