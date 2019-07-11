Молодежный оупен-эйр "Цветы Великой Победы" соберет в Витебске 14 команд из всех регионов Беларуси

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В молодежном оупен-эйр "Цветы Великой Победы" 12 июля в Витебске примут участие 14 команд из всех регионов Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Юлия Зинкевич.

Молодежный интеллектуальный оупен-эйр будет проводиться впервые во время Дней молодежи на XXVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Он включает командную "Свою игру", "Что? Где? Когда?" и игру "Квадрига". "В состязаниях примут участие 14 команд: по две от каждой области и города Минска. Вопросы будут как по естественным наукам, так и связанные с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, - рассказала Юлия Зинкевич. - В частности, вопросы командной "Своей игры" сформированы по специальным тематическим блокам из различных областей. Каждая тема включает в себя пять вопросов разной степени сложности номинальной стоимостью от 10 до 50 игровых очков, то есть каждая команда сама выбирает степень сложности вопроса. В процессе проведения игры отыгрывается пять тем. Победившей считается команда, набравшая наибольшее количество игровых очков".

Следующий этап - это игра "Что? Где? Когда?", которая включает 24 вопроса, разбитых на два тура, по 12 вопросов в каждом. По итогам двух игр выбираются четыре лучшие команды, которые примут участие в "Квадриге". "Игра состоит из 15 раундов, в каждом из которых разыгрывается один вопрос. В итоге побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Победителей наградят медалями, дипломами, а также ценными подарками", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Юлия Зинкевич добавила, что организовать такое мероприятие предложила сама молодежь. "В последнее время у юношей и девушек стало очень популярным проведение интеллектуальных игр, и когда формировалась программа Дней молодежи на "Славянском базаре в Витебске", они выступили с такой инициативой. Мы решили поддержать это предложение", - подчеркнула она.-0-