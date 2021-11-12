Молодежный парламент обратился к европейской общественности, осудив Польшу за отношение к беженцам

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси решительно осуждает гуманитарный кризис, сложившийся на границе, а также крайне жесткие действия властей Польши в отношении беженцев. Об этом говорится в обращении Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси к представителям европейской общественности, сообщает БЕЛТА.

"Мы - члены Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси, являясь представителями молодежи из различных сфер общества, разных возрастов и взглядов, обращаемся к европейской общественности, руководителям и членам некоммерческих и неправительственных организаций, молодежным лидерам мнений в связи с обострившейся ситуацией на белорусско-польской границе, - говорится в обращении. - Молодежный парламент решительно осуждает гуманитарный кризис, сложившийся на границе, а также крайне жесткие действия властей Польши в отношении беженцев".

В документе отмечается, что подобная политика Европейского союза разрушает настоящее и будущее миллионов людей, лишает их личных прав, а также ущемляет достоинства и свободы. "Вместо выполнения взятых на себя международных обязательств в сфере миграции страны Европы выбрали стратегию устрашения и физического уничтожения людей, испытавших все тяготы войны на родной земле, лишенных крова и попавших по вине руководства Соединенных Штатов Америки и Европейского союза в сложную жизненную ситуацию. Мы, представители молодежи, осознавая свою ответственность за будущее наших стран, призываем проявить солидарность и сплотиться всех, кому небезразличны ценности демократии и гуманизма. Решительно противостоять незаконным действиям руководства Республики Польша и Европейского союза по отношению к мирным людям. Дать твердый отпор диктатуре польских властей. Сохранить мир и спокойствие в нашем общем доме, невзирая на призывы обезумевших европейских политиков", - подчеркивается в обращении.-0-