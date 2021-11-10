Молодежный парламент осуждает гуманитарный кризис, сложившийся по вине польских властей

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси осуждают гуманитарный кризис, сложившийся по вине польских властей. Об этом БЕЛТА сообщили в Молодежном парламенте.

"На границе Польши и Беларуси продолжается миграционный кризис. В нем польские власти обвиняют Минск. При этом мы с вами видим, что ситуация выгодна руководству Польши. Выстрелы, костры, палатки, военные, слезоточивый газ и тысячи беженцев - и это толерантная Европа, которая всему миру показывает свое настоящее лицо. Европейский союз еще раз поставил под сомнения постулаты своей политики", - отметил член Молодежного парламента Владимир Рогов.

Член Молодежного парламента Наталья Байдо добавила, что ситуация с мигрантами не может не волновать ни одного человека в нашей стране. "Очень жаль, что данная ситуация стала возможна в XXI веке. Белорусский народ знает и помнит историю своей страны, ведь на нашей земле прошло столько войн, где страдали и гибли люди. Мы понимаем, насколько страшна война. Белорусы - мирные люди, которые не могут спокойно созерцать все то, что происходит рядом с границами нашей страны, которая всегда стремилась к согласию и никогда не допускала попрания прав человека. Я уверена, что Беларусь сделает все возможное, чтобы помочь людям, сохранить мир и спокойствие в нашей стране", - добавила она.-0-