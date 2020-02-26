26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси начнет работу уже весной, сообщила журналистам председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время встречи Президента в мае 2017 года с представителями учащейся молодежи "Молодежь. Взгляд в будущее" был поднят вопрос о создании в Беларуси республиканского молодежного парламента в целях формирования правовой и политической культуры, поддержки гражданской активности молодых людей, вовлечения и подготовки их к участию в жизни государства и общества, создания условий для диалога и обмена опытом, выработки новых подходов к решению проблем в молодежной среде, наращиванию кадрового потенциала и продвижению талантливой молодежи", - рассказала Людмила Макарина-Кибак.

Во время заседания

Эта инициатива получила поддержку главы государства и была начата ее реализация со всеми заинтересованными. "В результате подготовлен проект положения о Молодежном совете (парламенте) при Национальном собрании, текст прошел все необходимые согласования и 7 февраля был утвержден Президиумом Совета Республики", - отметила парламентарий.

Людмила Макарина-Кибак напомнила: Молодежная палата уже на протяжении двух лет функционирует при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. "Молодежный парламент будет функционировать при Национальном собрании. Мы приняли решение, что от каждого региона будет по 10 молодых людей - самые достойные представители молодежи, которые будут выдвигаться от областных Советов и Минского городского Совета депутатов. Примерно в марте-апреле у них будет установочная сессия, и после этого они начнут работу", - подчеркнула она.

Члены Молодежного парламента смогут участвовать в заседаниях сессии Палаты представителей, работать с депутатами в округах, вносить свои предложения при создании законопроектов. "Цель взрослых депутатов - научить молодых общаться с людьми, между собой. В первую очередь, мы готовим активного гражданина нашего общества. Это своего рода школа лидерства", - добавила Людмила Макарина-Кибак.-0-

Парламентские слушания к 75-летию Великой Победы планируется провести в Беларуси в апреле Открытые парламентские слушания предлагается провести во время весенней сессии Палаты представителей с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей госорганов, общественности, основных конфессий, дипломатического корпуса, международных организаций.