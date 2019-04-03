Молодежный театр эстрады представит новую программу к II Европейским играм

3 апреля, Минск /БЕЛТА/. Накануне II Европейских игр для жителей и гостей столицы Молодежный театр эстрады подготовил спортивно-эстрадное шоу "Овертайм", сообщили БЕЛТА в концертном отделе театра.

– Спортивно-эстрадное шоу "Овертайм" – отличная возможность показать гостям нашей страны белорусскую культуру, познакомить с нашими отечественными исполнителями и их творчеством. А спортивная тема лаконично вписывается в тот дух и атмосферу, которой будет окутан Минск в преддверии и во время проведения II Европейских игр. Поэтому мы надеемся, что наша программа станет хорошим поводом посетить Театр эстрады, – рассказали авторы проекта.

Спортивно-эстрадное шоу покажут 17 апреля, 16 мая и 20 июня в 19:00. В программе выступят известные белорусские артисты: заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко, Ольга Вронская, Гюнешь, ансамбль "Верасы", Жанет, Ольга Плотникова, Елена Гришанова, Александр Сухарев, Ольга Колесникова, Ольга Змурщик, Дмитрий Сергеев, Шир, Анна Благова, Инга Киселева, Евгений Ермолкович, Александр Саванец, группа "ByCity", группа "PROвокация", рок-фольк-дуэт "Пиво вдвоем", балет театра "Fusion".

Еще больше яркости в важное для нашей страны событие добавит программа Молодежного театра эстрады, посвященная летнему отдыху и путешествиям – эстрадно-юмористическое шоу "От винта!". Это история, которая могла произойти в любом из залов ожидания любого вокзала или аэропорта, наделенная юмором и неожиданными поворотами в сюжете, спонтанными решениями и появлением характерных персонажей. К услугам пассажиров будут предложены горячие хиты и зажигательные эстрадные номера. Программу покажут 11 апреля, 3 мая и 13 июня в 19:00.

Вход на мероприятия платный.

Информационный партнер Молодежного театра эстрады – Белорусское телеграфное агентство

Фото Молодежного театра эстрады