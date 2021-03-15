Молодое поколение продолжит развивать заложенные в стране традиции - Сергеенко

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодое поколение, которое сегодня вступает в жизнь, будет и дальше развивать те традиции, которые заложены в Беларуси. Такое мнение высказал сегодня глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на торжественной церемонии вручения паспортов юным гражданам страны в филиале Национального исторического музея Беларуси - Музее современной белорусской государственности, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Администрации вручил паспорта 20 учащимся школ со всех областей страны. Героями всебелорусской акции "Мы - граждане Беларуси!" традиционно стали лучшие представители подрастающего поколения - отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры предметных олимпиад, республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, активисты детских и молодежных общественных объединений.

"Сегодня трогательная, волнующая встреча в жизни ребят: они получают свой первый серьезный документ - паспорт гражданина Республики Беларусь, который является очередным шагом во взрослую жизнь. Символично, что вручение проходит в важный государственный праздник - День Конституции. Ребята приехали в Музей современной белорусской государственности из разных уголков страны. Все они уже имеют достижения в учебе, спорте, творчестве, являются лауреатами, победителями различных республиканских, областных конкурсов, - сказал Игорь Сергеенко. - Это достаточно ответственный этап - получить в 14 лет паспорт, да и еще здесь, в центре Минска - в Администрации Президента. Конституция - это основной документ нашей страны, документ высшей юридической силы. Непосредственно в Конституции отражены такие вопросы, как государственное устройство, права, свободы и обязанности граждан Беларуси. Получив паспорт, юноши и девушки также приобретают определенные права и обязанности перед государством, своими родителями".

Обращаясь к школьникам, глава Администрации отметил, что впереди - долгие годы учебы, выбор профессии, много труда и творчества. "Я уверен, что эти мальчишки и девчонки, которые уже с детских лет нацелены на определенные достижения и конкретные направления работы, без труда не стали бы лауреатами. Думаю, что в дальнейшем они будут совершенствовать свои успехи, оттачивать мастерство и достигнут серьезного результата не только в учебе, но и в других направлениях деятельности. Молодым гражданам Беларуси, которые начинают очередной этап жизни, я бы хотел пожелать настоящих друзей, здоровья, упорства, ярких достижений. Им предстоит наполнять свою жизнь конкретными делами и поступками, чтобы добиться успеха, и первые шаги для этого уже сделаны. Я уверен, что молодое поколение, которое сегодня вступает в жизнь, будет и дальше развивать те традиции, которые заложены у нас в стране", - подчеркнул он.

Мария Царева из Минска с ранних лет участвовала в мероприятиях и олимпиадах. "Готовясь к получению паспорта, я сильно волновалась и долго готовилась к мероприятию. Вместе с дедушкой я пришла в фотоагентство, и только после пяти дублей получился неплохой снимок, - поделилась она. - Этот день мне запомнится, так как для любого гражданина вручение паспорта - это не только первый шаг во взрослую жизнь, но и большая ответственность. То, что я сегодня нахожусь здесь, - большая честь. Уверена, что все собравшиеся здесь постараются оправдать ее своими поступками и сделают все для процветания нашей страны".

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции, ежегодно проходит по инициативе БРСМ с 2004 года. Во всех регионах страны проходят мероприятия, в ходе которых в торжественной обстановке представители законодательной и исполнительной власти, почетные люди вручают четырнадцатилетним юношам и девушкам паспорт гражданина Республики Беларусь.-0-

Рыженков: Конституция отражает менталитет белорусского народа

Судья КС: паспорт свидетельствует о том, что мы патриоты своей страны

Кухарев - юным минчанам: государство защищает права граждан как главную ценность