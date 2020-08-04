Молодой педагог: в Беларуси созданы хорошие условия для самореализации, остальное - в наших руках

4 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы хорошие условия для самореализации. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом БЕЛТА педагог Любищицкой средней школы Екатерина Толочко.

"Будущее Беларуси - в руках каждого гражданина. Только своим трудом и талантом мы можем внести вклад в развитие и процветание страны. От некоторых можно услышать, что жизнь за рубежом лучше, кто-то уезжает туда жить или работать. Естественно, у каждого свое мнение. Однако я считаю, что жить хорошо дома. Здесь созданы все условия, дальнейшее зависит от нас самих. Можно ничего не делать и жаловаться, что все плохо, а можно взять и направить амбиции в нужное русло", - уверена Екатерина Толочко.

Педагог хочет видеть страну сильной и независимой, в которой людям небезразлично, что будет завтра. "Вместе мы можем сделать Беларусь лучше. В первую очередь это зависит от нас, молодежи. Мы - опора страны, нам ее и развивать", - сказала педагог.-0-