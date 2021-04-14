Молодые белорусские следователи раскрыли для себя секреты Дворца Независимости

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Следственного комитета побывали 14 апреля с экскурсией во Дворце Независимости, пишет газета "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Какая люстра входит в десятку крупнейших осветительных приборов в мире, в каком зале звучат исключительно приятные слова и каким телефонным аппаратом пользуется глава государства, чтобы связаться с любым министром? Эти и другие секреты Дворца Независимости раскрыли молодые следователи Минской области", - рассказывается в публикации.

Некоторые гости, впервые оказавшись в стенах символа белорусской государственности, загадывают желание. А вот у заместителя начальника управления кадров и идеологической работы управления Следственного комитета по Минской области, подполковника юстиции Сергея Рутковского сбылась давняя мечта - попасть во Дворец Независимости.

Он рассказал, что раньше работал недалеко и наблюдал весь процесс строительства с самого начала. "Теперь посчастливилось побывать здесь, узнать историю создания дворца, его интерьера и экстерьера. Не покидает чувство гордости за нашу страну и за таланты наших людей, руками которых здесь все сделано", - сказал он.

Сергея Рутковского особенно воодушевляет, что его посещение Дворца Независимости состоялось в Год народного единства: "Еще больше убеждаешься, что избранный нашей страной курс действительно верный, направлен на благо белорусского народа".

Сотрудник Следственного комитета полностью поддерживает слова Президента о колоссальном информационном воздействии, с которым пришлось столкнуться Беларуси в прошлом году. Впрочем, в любых условиях для сотрудников правоохранительных органов, и в том числе Следственного комитета, главное - работать на основании и в соответствии с законодательством, уверен Сергей Рутковский. "У нас в ведомстве работают профессионалы, которые оперативно и своевременно реагируют на все вызовы и угрозы современного мира. Следователи приняли присягу, и их принципы работы неизменны", - подчеркнул участник экскурсии.

Следователь Копыльского районного отдела Следственного комитета Алина Гнедько носит погоны с детства: закончила кадетское училище, училась в Академии МВД. И с полным правом утверждает - при желании любой человек может добиться всего. В Беларуси для этого есть все возможности, начиная от доступного хорошего образования.

В работе молодой следователь руководствуется принципом "как ты относишься к людям, так и они к тебе". Хотя люди на профессиональном пути встречаются разные, соглашается лейтенант юстиции. И от отношения к ним зависит очень многое. "Сама отношусь к своему государству патриотически, у меня это заложено с детства. Свой путь я выбрала осознанно. И службу на благо своей страны я выбрала осознанно", - отметила Алина Гнедько.

Посещение Дворца Независимости, в стенах которого уже состоялось столько исторических политических и общественных событий, запомнится Алине надолго. "Восхищаюсь красотой… Такой восторг, такая гордость за свою Родину. Пусть таких мероприятий будет побольше, это необходимо для приобщения нашего народа к истории, к достижениям страны", - поделилась она впечатлениями.-0-

Фото Максима Гучека