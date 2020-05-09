Молодые белорусы продолжат наши традиции - ветеран

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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые белорусы продолжат традиции поколения, победившего в Великой Отечественной войне. Уверенность в этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал ветеран Владимир Бородин.

Собеседник подчеркнул, что 75-летие Победы - большой праздник для ветеранов. "Будем дальше держаться, хоть годы берут свое. Надо дать дорогу молодым, пусть они продолжают наши традиции", - сказал он.

Владимиру Бородину в этом году исполняется 95 лет. "Получается, для меня 2020-й - дважды юбилейный год. Радостно и ответственно дожить до такого времени, чтобы праздновать 75-летний юбилей Великой Победы", - признался ветеран.-0-

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