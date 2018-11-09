Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
9 ноября 2018, Пт
+3°C
Сплошная облачность EUR 2.4185
USD 2.1336
RUB 3.1868
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ
Президент
Будущее цен на топливо и налоговый маневр - к чему готовится белорусская нефтепереработка
Экономика
ВТО приветствует усилия Беларуси по быстрейшему вступлению в организацию - Вулф
Экономика
Второй дом комплекса у парка Челюскинцев готовится к заселению
Общество
"Минск Мир": ноябрьская акция в жилом квартале "Эмиратс Люкс"!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В столице Сомали в результате серии взрывов погибли 17 человек
22:20 В мире
Беларусь - Китай: вектор на расширение открытости - интервью
21:58 Политика
Белорусские биатлонисты отправились на заключительный предсезонный сбор
21:55 Спорт
Молодые эндокринологи Беларуси смогут активнее участвовать в европейских образовательных программах
21:49 Общество
Белорусские хоккеисты победили Словению на Кубке четырех наций в Минске
21:45 Спорт
Победителей конкурса "Молодость на марше" назвали на "Лiстападзе-2018"
21:39 Культура
Синичкин день отметят в Минске 10 ноября
21:37 Регионы
Футболисты минского "Динамо" выиграли у "Слуцка" в матче чемпионата Беларуси и поднялись на 2-е место
21:36 Спорт
Бондарь: "Лiстапад" - культурный символ суверенной Беларуси
21:31 Культура
Лента "Домашние игры" стала обладателем Гран-при основного конкура документального кино "Лiстапада"
20:52 Культура
В Браславе водитель легковушки сбил велосипедиста
20:42 Происшествия
Лучшим игровым фильмом национального конкурса стала лента Мары Тамкович "Дочь"
20:32 Культура
Белорусский пловец Евгений Цуркин стал третьим на этапе КМ в Токио
20:04 Спорт
Картину "Юли" Исиара Больяина зрители признали лучшим игровым фильмом "Лiстапада-2018"
19:47 Культура
"Золото "Лiстапада-2018" получил фильм "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары"
19:28 Культура
Сборная Беларуси по хоккею U-17 обыграла Казахстан на Кубке Президентского спортивного клуба
19:01 Спорт
Приз Президента "За гуманизм и духовность в кино" на "Лістападзе" получила режиссер Наталия Мещанинова
18:54 Культура
Андрей Арямнов занял девятое место на ЧМ по тяжелой атлетике в Ашхабаде
18:21 Спорт
Белорусы Владислав Гончаров и Олег Рябцев завоевали золото на ЧМ по прыжкам на батуте в Санкт-Петербурге
18:20 Спорт
Техрегламент на аварийно-спасательную технику и противогазы разработан в ЕАЭС
18:13 Общество
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Саммит ОДКБ в Астане Саммит ОДКБ в Астане
Лiстапад-2018 Лiстапад-2018
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Молодые эндокринологи Беларуси смогут активнее участвовать в европейских образовательных программах

Общество 09.11.2018 | 21:49
Фото из архива
Фото из архива

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые эндокринологи Беларуси смогут активнее участвовать в европейских образовательных программах, сообщил журналистам министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко после встречи с делегацией Европейского общества эндокринологов в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече, в частности, отметили важность республиканской конференции с международным участием "23-й образовательный курс Европейского общества эндокринологов", которая проходит в эти дни в Минске. "Важность конференции заключается в том, что она будет иметь продолжение в тех образовательных программах, на которые приглашены наши молодые эндокринологи", - сказал Валерий Малашко. Он добавил, что особый интерес представляют новейшие подходы в области эндокринологии, которые сегодня развиваются в Европейском регионе.

Как отметила профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, председатель Белорусского общественного медицинского объединения "Эндокринология и метаболизм" Алла Шепелькевич, благодаря партнерским отношениям с европейскими коллегами у молодых ученых и специалистов Беларуси появилось больше возможностей посещать международные конгрессы и конференции Европейского общества эндокринологов, а также получать грантовую поддержку.

На встрече также обсуждалось лекарственное обеспечение, современные технологии в эндокринологии, подходы в лечении сахарного диабета, редкой эндокринной патологии у взрослых и детей.

Республиканская научно-практическая конференция с международным участием "23-й образовательный курс Европейского общества эндокринологов" проходит в Минске с 9 по 11 ноября. Лекторский состав представлен ведущими экспертами в области эндокринологии из Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, России, Сербии, Словении, Турции и др. На конференцию прибыл президент Европейского общества эндокринологов (Нидерланды) Aaрт Ян ван дер Лейли.

Конференция организована Министерством здравоохранения Беларуси, Белорусским общественным медицинский объединением "Эндокринология и метаболизм", общественным объединением "Белорусская ассоциация врачей", сотрудниками кафедры эндокринологии и 1-й кафедры детских болезней БГМУ, Республиканским центром эндокринологии, под эгидой Европейского общества эндокринологов.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь, врачи, конференция, Малашко, медицина, Минск, образование
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4185 BYN 2.415 BYN 2.424 BYN
USD
2.1336 BYN 2.132 BYN 2.135 BYN
RUB
3.1868 BYN 3.17 BYN 3.19 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Планируем выходные с Белгидрометом
Все видео

Фотоновости

В дизайн-центре ОАО "Камволь" прошел день открытых дверей
Все фото

Инфографика

МТС назвал самые популярные open air этого года по количеству использованного абонентами трафика Прошедший сезон "фестивалей под открытым небом" был богат на события в разных городах Беларуси.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко О геополитике, безопасности и сотрудничестве - Лукашенко встретился с аналитиками из США
Лукашенко выразил соболезнования в связи с автокатастрофой в Зимбабве
Президент Беларуси отметил поступательное развитие взаимодействия с Камбоджей
Политика
Цуй Цимин. Фото из архива Беларусь - Китай: вектор на расширение открытости - интервью
Союзные парламентарии обсудят роль региональных СМИ в информобеспечении строительства СГ
Генконсульство Беларуси открылось в Гуанчжоу
Экономика
Во время встречи Мясникович: успех сотрудничества регионов Беларуси и России - в тесной промышленной кооперации
БЖД презентовала в Китае транспортно-логистический потенциал
Будущее цен на топливо и налоговый маневр - к чему готовится белорусская нефтепереработка
Происшествия
Фото УСК по Минской области Смертельное ДТП в Жодино: у водителя выявили 4,2 промилле алкоголя
В Браславе водитель легковушки сбил велосипедиста
Житель Белоозерска ездил с распечатанными на принтере водительскими правами
Регионы
РЕПОРТАЖ: Не усатый, но нянь: как в витебском саду работает мужчина-воспитатель
Синичкин день отметят в Минске 10 ноября
Опыт гомельских депутатов по стимулированию активности КТОСов заинтересовал коллег из Могилева
Спорт
Фото Белорусской ассоциации гимнастики Белорусы Владислав Гончаров и Олег Рябцев завоевали золото на ЧМ по прыжкам на батуте в Санкт-Петербурге
Белорусские биатлонисты отправились на заключительный предсезонный сбор
Белорусские хоккеисты победили Словению на Кубке четырех наций в Минске
Технологии
Национальная библиотека Беларуси. Фото из архива Портал Национальной библиотеки вошел в шорт-лист конкурса цифровых инноваций ООН
Возможности цифровой трансформации образования обсудят участники форума ITE-2018 в Минске
В МВД активно внедряют ПО для отслеживания распространителей детской порнографии
Культура
Во время вручения Гран-при "Золото "Лiстапада-2018" "Золото "Лiстапада-2018" получил фильм "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары"
Победителей конкурса "Молодость на марше" назвали на "Лiстападзе-2018"
Бондарь: "Лiстапад" - культурный символ суверенной Беларуси
В мире
Фото EPA В центре Мельбурна произошел теракт
В столице Сомали в результате серии взрывов погибли 17 человек
Самолет упал в аэропорту Гайаны через несколько минут после взлета
Калейдоскоп
Фото AP Австралийские хирурги успешно разделили 15-месячных сиамских близнецов
Умер известный по съемкам в "Ералаше" актер Николай Румянцев
Джоан Роулинг подала в суд на свою бывшую помощницу
Газета 7 дней
Традиция внимания и заботы
На проводе – АЭС
Семь брендов БССР
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия