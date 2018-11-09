9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые эндокринологи Беларуси смогут активнее участвовать в европейских образовательных программах, сообщил журналистам министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко после встречи с делегацией Европейского общества эндокринологов в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече, в частности, отметили важность республиканской конференции с международным участием "23-й образовательный курс Европейского общества эндокринологов", которая проходит в эти дни в Минске. "Важность конференции заключается в том, что она будет иметь продолжение в тех образовательных программах, на которые приглашены наши молодые эндокринологи", - сказал Валерий Малашко. Он добавил, что особый интерес представляют новейшие подходы в области эндокринологии, которые сегодня развиваются в Европейском регионе.

Как отметила профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, председатель Белорусского общественного медицинского объединения "Эндокринология и метаболизм" Алла Шепелькевич, благодаря партнерским отношениям с европейскими коллегами у молодых ученых и специалистов Беларуси появилось больше возможностей посещать международные конгрессы и конференции Европейского общества эндокринологов, а также получать грантовую поддержку.

На встрече также обсуждалось лекарственное обеспечение, современные технологии в эндокринологии, подходы в лечении сахарного диабета, редкой эндокринной патологии у взрослых и детей.

Республиканская научно-практическая конференция с международным участием "23-й образовательный курс Европейского общества эндокринологов" проходит в Минске с 9 по 11 ноября. Лекторский состав представлен ведущими экспертами в области эндокринологии из Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, России, Сербии, Словении, Турции и др. На конференцию прибыл президент Европейского общества эндокринологов (Нидерланды) Aaрт Ян ван дер Лейли.

Конференция организована Министерством здравоохранения Беларуси, Белорусским общественным медицинский объединением "Эндокринология и метаболизм", общественным объединением "Белорусская ассоциация врачей", сотрудниками кафедры эндокринологии и 1-й кафедры детских болезней БГМУ, Республиканским центром эндокринологии, под эгидой Европейского общества эндокринологов.-0-